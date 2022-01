Pas satisfaits du service client de votre banque? En changer est beaucoup plus facile qu'on ne le pense

J’ai passé 25 minutes avec le call center de ma banque pour une broutille administrative mais sans parvenir à les joindre. Je me suis dit que je changerais bien de banque. L’occasion de vous expliquer que c’est plus facile de changer de banque que l’on pourrait le croire.

Le Belge devrait se poser de temps en temps la question de changer de banque. On l’a vu avec le gaz, l’électricité ou la téléphonie, les Belges restent en général fidèles à leurs fournisseurs historiques. C’est le cas pour leur banque aussi. 71% des Belges déclarent avoir la même banque depuis plus de 10 ans, 15% affirment qu’il s’agit simplement d’une habitude, tandis que 11% le justifient par la localisation de l’agence de leur enseigne, alors que de plus en plus d’agences ferment.

Le problème : les services à la clientèle

Est-ce que les Belges sont satisfaits de leur banque ? Globalement oui, mais pas sur les services à la clientèle.

Dans une enquête récente de Test Achats, environ un quart des répondants déclare avoir eu un problème avec sa banque au cours des 12 derniers mois.

Et c’est la difficulté d’entrer en contact avec un employé pour poser une question qui est de loin le principal reproche exprimé, mon problème hier. Trois de nos quatre grandes banques figurent parmi les moins bien cotées.

Dans une autre enquête de Test Achats, près d’un consommateur sur cinq a déclaré avoir attendu plus de 5 minutes, un sur dix plus de 10 minutes au téléphone. Ajoutez à cela que 5% des répondants ne sont pas parvenus à avoir quelqu’un en ligne !

Dans les agences, les échanges semblent aussi devenir difficiles, voire impossibles, alors que les Belges préfèrent de loin avoir un contact en agence (61%) plutôt que par téléphone (26%). Du moins en temps normal, donc hors contexte pandémie. Le call center est un bon concept, lorsque l’on peut l’atteindre.

Changer de banque est en réalité très facile

On peut donc se poser la question de changer de banque.D’abord, passez un peu de temps sur les comparateurs. Il y en a chez Test Achats, mais ce n’est pas le seul. Examinez les conditions, les frais, la rémunération du compte épargne, le coût des cartes de crédit en considérant ce que vous avez vraiment besoin. Vérifiez aussi si cette banque a encore une agence pas trop loin de chez vous.

La croyance veut que changer de banque reste plutôt compliqué avec de nombreuses démarches. Mais ce n’est pas le cas. Parce que pour un produit bancaire important comme le compte à vue, une procédure existe pour vous aider à effectuer le changement : c’est le service de mobilité bancaire. Il oblige votre banque actuelle et la nouvelle à se concerter pour réaliser le transfert de ce compte à vue et même parfois de votre compte épargne, et à transmettre toutes les informations sur les donneurs d’ordre de vos paiements récurrents (salaire, allocation de chômage, indemnité maladie), sur les créanciers de vos domiciliations actives (fournisseur d’énergie, téléphonie, abonnements …).

C’est la nouvelle banque qui communiquera le nouveau numéro de compte aux débiteurs et créanciers concernés. A vous de régler le transfert d’autres produits comme votre emprunt hypothécaire et éventuellement votre compte-titres ou votre coffre. Bref, c’est plus simple qu’on le pense.

Voici une liste de sites utiles :

Site sur la mobilité bancaire :

https://www.bankswitching.be/fr

Comparateurs de compte à vue :

https://www.test-achats.be/argent/payer/calculateur/compte-a-vue?landingpage

https://www.comparatif-compte-bancaire.be