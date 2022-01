Affaire Maxwell: les procureurs proposent l'abandon d'accusations contre le maintien du jugement

Deux accusations de faux témoignage concernant la figure de la jet-set Ghislaine Maxwell pourraient être abandonnées aux Etats-Unis en échange du maintien d'un jugement de culpabilité à son encontre pour trafic sexuel, ont proposé lundi les procureurs.

La fille de l'ex-baron des médias britanniques Robert Maxwell, âgée de 60 ans et incarcérée à New York depuis 2020, verra sa peine prononcée à une date pas encore fixée. Elle encourt des dizaines d'années de prison dans ce scandale qui a éclaboussé le prince britannique Andrew et d'autres personnalités.

Elle a été jugée coupable le 29 décembre 2021 de cinq chefs d'accusation de crimes sexuels, notamment le trafic sexuel de mineures entre 1994 et 2004 au bénéfice du milliardaire américain Jeffrey Epstein qui s'est suicidé en prison en août 2019.

Mais ses avocats ont demandé la semaine dernière un nouveau procès au motif qu'un des jurés aurait influencé le reste du jury en révélant avoir été lui-même victime d'abus sexuels.

Les avocats de Mme Maxwell, qui a la triple nationalité britannique, américaine et française, s'appuient notamment sur un article du Daily Mail dans lequel l'un des jurés confie avoir convoqué ses souvenirs de victime durant les délibérations pour éclairer le reste du jury.

Selon des documents judiciaires datés du 10 janvier, les procureurs ont répondu en proposant d'abandonner, en échange du maintien du jugement sur les crimes sexuels, deux accusations de faux témoignage contre Ghislaine Maxwell.

Cette dernière avait été inculpée de faux témoignage notamment pour une déposition d'avril 2016, rendue publique en octobre 2020, dans laquelle elle démentait avoir jamais aidé le financier défunt à exploiter sexuellement des mineures, assurant n'avoir recruté que des "adultes d'âge approprié" pour travailler dans ses luxueuses propriétés.

Chacune de ces accusations pour faux témoignage est punissable d'un maximum de cinq ans de prison.

"Le gouvernement est prêt à écarter les accusations séparées de faux témoignage (...) à la lumière des intérêts significatifs des victimes de mettre un terme à cette affaire et d'éviter le traumatisme d'avoir à témoigner de nouveau", selon une lettre des procureurs à la juge Alison Nathan.

La semaine dernière, la juge a fixé au 19 janvier l'examen de la demande de la défense avec un délai au 2 février pour que l'accusation réponde.

Parallèlement, un juge du tribunal fédéral de Manhattan a promis qu'il trancherait "très bientôt" dans une plainte au civil visant le prince Andrew pour "agressions sexuelles" sur une Américaine, Virginia Giuffre --également l'une des accusatrices de Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein--, il y a plus de 20 ans lorsqu'elle était mineure.

Le camp du prince fait tout depuis six mois pour convaincre la justice américaine d'abandonner la plainte civile que Mme Giuffre a déposée à New York en août.

