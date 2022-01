Adrien Carlozzi a prêté serment et devient le bourgmestre de Marchin

(Belga) Adrien Carlozzi (PS-IC) est devenu mardi soir le bourgmestre de la commune de Marchin (province de Liège) après sa prestation de serment lors du conseil communal. Auparavant échevin de l'État civil et population et de l'Enseignement, il succède ainsi à Marianne Compère qui a décidé de prendre du recul en démissionnant de son mandat politique.

Le Marchinois est dans un premier temps devenu échevin en octobre 2019 après la désignation d'Éric Lomba comme député wallon et celle de Marianne Compère en tant que bourgmestre de Marchin. Une ascension fulgurante pour l'avocat : "je ne m'attendais pas à monter au collège et encore moins à devenir bourgmestre. Avec la démission de Marianne Compère et de Pierre Ferir, une décision commune a été prise par l'ensemble du groupe PS-IC. D'autres membres du collège n'avaient pas envie d'occuper ce poste et il n'y a pas eu d'imposition", précise Adrien Carlozzi. Depuis juin, un travail de transition a dès lors été mené avec l'ancienne bourgmestre, mais l'avocat se retrouve néanmoins face à l'inconnu. "Il y aura des responsabilités plus importantes encore et c'est un véritable défi. Nous sommes mi-mandat, donc il n'y aura pas de révolution. L'objectif est de continuer sur la lignée de mes prédécesseurs tout en apportant un regard nouveau et une approche différente. De plus, j'ai en tête quelques idées de projets à mettre sur les rails comme l'extension d'une des implantations scolaires de Marchin ou des travaux de voiries", s'enthousiasme le néo-maïeur. Adrien Carlozzi a officiellement pris ses nouvelles fonctions tandis que Stéphanie Bayers intègre le collège communal en devenant présidente du CPAS et que Valérie Burton devient conseillère communale. (Belga)