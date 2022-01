Un cercueil couvert d'un drapeau nazi lors d'un enterrement : l'Italie choquée (vidéo)

Le cercueil d'une militante néofasciste a été recouvert d'un drapeau nazi lors de la procession. Le diocèse condamne.

Lundi, une vidéo a été filmée à la sortie des funérailles d'Alessia Augello, militante du groupe néofasciste Foza Nuova. Lors de la sortie du cercueil de l'église, il était recouvert d'un drapeau nazi. Une vidéo, tournée depuis un appartement situé en face de l'église, a été diffusée sur le site italien Open.

Le journal La Repubblica publie une photo sur laquelle on découvre la procession et le drapeau étendu sur le cercueil.

Avant de déployer le drapeau, un homme a crié le nom de la défunte : "Camarade Alessia Augello". Les personnes présentes ont répondu "Presente" ("Présente") en faisant un salut romain. Il s'agit d'un rituel en hommage aux militants néofascistes décédés.

Les prêtres ont condamné ces gestes et apporté quelques précisions. "Nous avons prié et réconforté les proches et amis (...) malheureusement pour ce qui a été constaté à l'extérieur de l'église à la fin de la célébration, c'est arrivé sans aucune autorisation de la part du curé, ni du prêtre célébrant, tous deux ignorant ce qu'il allait se passer. Nous exprimons notre profonde tristesse, déception", ont-ils déclaré.

Ils ont évidemment tenu à prendre de la distance avec ces symboles provenant d'idéologies "extrémistes éloignées du message évangélique du Christ".

Le diocèse romain a également réagi dans un communiqué, dénonçant une "instrumentalisation idéologique grave".

Le groupe néofasciste Forza Nuova est accusé d'être à l'origine de violentes manifestations dans le centre de Rome en octobre dernier. Son leader, Roberto Fiore, a assisté aux funérailles. Il a déjà été condamné dans les années 1980 pour crime subversif et fondation d'un mouvement politique armé d'extrême-droite.

Selon La Repubblica, qui révèle les éléments de ces funérailles, la police a ouvert une enquête.