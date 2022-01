Les poissons rouges peuvent conduire sur terre, selon une étude israélienne

(Belga) Ceci n'est pas un poisson d'avril prématuré! Les poissons rouges sont bien capables de conduire un véhicule, a conclu une équipe de chercheurs israéliens dans une étude portant sur la capacité de cette espèce à s'adapter pour se guider dans un environnement terrestre.

Dans une étude publiée dans l'édition de février de la revue Behavioural Brain Research, examinée par des pairs, les chercheurs de l'université Ben Gourion, située dans le désert du Néguev (sud), ont créé un dispositif permettant à un gros poisson rouge nageant dans un aquarium, lui-même placé sur une plateforme roulante robotisée, de se déplacer. Les chercheurs avaient attaché des caméras suivant le mouvement du poisson et liées à un ordinateur guidant le véhicule. Lorsque le poisson rouge se rendait dans la partie avant de l'aquarium, le véhicule avançait et lorsque le poisson restait dans la partie arrière, le véhicule restait immobile, précisent les chercheurs qui ont mis en ligne une vidéo de ce singulier "véhicule commandé par un poisson". Pour parfaire leur recherche, les scientifiques israéliens ont placé une cible à l'extérieur du véhicule. Lorsque le poisson rouge parvenait à atteindre la cible, il recevait dans son aquarium 0,002 gramme de granule alimentaire en guise de récompense, précise l'étude financée par des fonds publics et qui a suivi le protocole local en matière de respect des animaux. Après quelques jours, le poisson a réussi à atteindre la cible sans s'égarer, "peu importe son point de départ" et en "évitant des culs-de-sac", souligne l'étude concluant que le poisson rouge a la "capacité de transférer sa représentation spatiale et ses capacités de navigation dans un environnement terrestre complètement différent" du sien. (Belga)