Ciney: un agriculteur fait la chasse aux déchets

Canettes, plastiques, bouteilles… Coenrad Hoste, agriculteur de Ciney à la retraite depuis deux ans, en ramasse chaque jour à proximité des champs. La campagne de sensibilisation lancée il y a 5 ans n’a plus d’effet. Or l’accumulation de déchets pose un réel problème aux agriculteurs. "Pour les bêtes, c'est une catastrophe les canettes", explique Coenrad Hoste. "Ça peut provoquer la mort de l'animal et ça arrive régulièrement d'ailleurs. Une bête ingère un morceau de canette et se déchire l'estomac." Il y a aussi un aspect nature à la démarche de l'agriculteur à la retraite. "On est toujours très choqué quand on travaille une terre d'avoir un déchet qui traîne", se désole-t-il.



Cet agriculteur se dit qu’en instaurant une consigne sur les canettes, les pollueurs seraient peut-être moins nombreux. En attendant, Coenrad continue chaque jour à ramasser les déchets des autres.