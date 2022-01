Bruxelles: un marchand de sommeil présumé tué à coups de couteau dans son immeuble

Un homme a été tué à coups de couteau, mardi dans un immeuble du boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles, a confirmé mercredi le parquet de Bruxelles, selon une information de Sudinfo. "Il s'agit d'une dispute entre deux personnes, lors de laquelle l'une des parties a poignardé à plusieurs reprises l'autre", a indiqué la procureure et porte-parole du parquet de Bruxelles Willemien Baert.



"La victime est décédée sur place", a poursuivi la magistrate. "Le parquet a requis le laboratoire de la police judiciaire fédérale, un médecin légiste et le juge d'instruction. Ils sont descendus sur place hier soir. Le suspect a été arrêté hier et il a été mis à disposition du juge d'instruction".

La victime était un marchand de sommeil, selon un témoignage recueilli par Sudinfo. Les faits se sont passés dans l'immeuble qui appartenait à la victime, d'après ce témoin.