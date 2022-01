SAG Awards: "The Power of the Dog" et "House of Gucci" en tête des nominations

Le sombre western de Jane Campion "The Power of the Dog" et "House of Gucci" de Ridley Scott sont arrivés en tête mercredi des nominations pour les SAG Awards, prix décernés par le syndicat des acteurs américains qui pèsent généralement lourd dans la course aux Oscars.

"The Power of the Dog" a déjà remporté cette semaine le Golden Globe du meilleur film dramatique et ses principaux acteurs, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst et Kodi Smit-McPhee, ont tous trois été sélectionnés par les votants des SAG Awards.

Les concurrents du film de Jane Campion peuvent toutefois respirer: il n'a pas été retenu dans la catégorie phare de la "meilleure distribution".

Présenté au festival du film de Venise en septembre dernier, où la réalisatrice néo-zélandaise avait été primée, "The Power of the Dog" a reçu des critiques élogieuses et a depuis été diffusé dans le monde entier par Netflix après une sortie limitée en salle.

Le film de Jane Campion et celui de Ridley Scott ont en tout récolté trois nominations chacun.

Les quelque 124.000 électeurs potentiels des SAG Awards n'ont manifestement pas tenu compte des commentaires moqueurs qui ont accueilli la prestation de Jared Leto et son truculent accent italien dans "House of Gucci". Il a été sélectionné dans la catégorie du meilleur second rôle et défendra les couleurs du film de Ridley Scott aux côtés de Lady Gaga et de l'ensemble de la distribution.

Egalement en lice dans cette dernière catégorie, qui équivaut pour les SAG Awards à celle du meilleur long-métrage, on retrouve les comédiens de "Belfast", "CODA", "Don't Look Up: Déni cosmique" et "La Méthode Williams".

"Belfast", dans lequel Kenneth Branagh revient sur les violences nord-irlandaises dont il a été témoin dans sa jeunesse, est considéré par les experts comme l'un des grands favoris de cette saison des prix mais n'a obtenu qu'une nomination individuelle, pour l'actrice Caitriona Balfe.

Autre surprise des SAG Awards, Kristen Stewart n'a pas été retenue pour son rôle de princesse Diana dans "Spencer", pas plus que la jeune Rachel Zegler pour le remake de "West Side Story".

Les SAG Awards sont décernés par des acteurs et à ce titre sont considérés comme un très bon indicateur en vue des Oscars car les acteurs constituent le collège le plus nombreux (environ 10.000) au sein de l'Académie des arts et sciences du cinéma qui décerne ces récompenses.

Côté télévision, ce sont les séries "Succession" et "Ted Lasso" qui arrivent en tête des nominations, avec cinq chacune. La série sud-coréenne "Squid Game" est présente dans la catégorie de la meilleure distribution, une première aux SAG pour une série n'employant pas l'anglais.

Les SAG Awards seront remis à Santa Monica, près de Los Angeles, le 27 février, un mois exactement avant les Oscars.