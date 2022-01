Un bâtiment en feu dans le centre de Neufchâteau: "Une nouvelle catastrophe évitée de justesse"

"Feu de bâtiment à Neufchâteau", nous a signalé Claude ce mercredi à 19h via le bouton orange Alertez-nous.

Un incendie s'est déclaré à 18h40 dans une habitation située rue des Oies dans le centre de Neufchâteau, a confirmé Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg. "Une nouvelle catastrophe a été évitée de justesse", assure le sapeur-pompier.

Visiblement, la toiture de l’habitation était déjà en feu à l’arrivée des hommes du feu. En raison de la configuration des lieux et le risque important de propagation aux autres bâtiments, la zone de secours Luxembourg a envoyé d'importants moyens sur place: deux autopompes, deux citernes, deux engins aériens, une vingtaine de pompiers et deux officiers provenant des postes de Neufchâteau, Bertrix, Etalle et Saint-Hubert.

"Les deux occupants ont été pris en charge par le CPAS de Neufchâteau"

"L’intervention efficace des équipes sur place a permis d’éviter toute propagation aux bâtiments mitoyens. Les dégâts sont limités à la seule habitation concernée", précise le commandant. A 21h30, l'incendie était sous contrôle. Les travaux de déblaiement et de surveillance étaient alors toujours en cours.

D'après Stéphane Thiry, il n'y a aucun blessé. "Les deux occupants ont été pris en charge par le CPAS de Neufchâteau", indique le commandant. Le bourgmestre et la police se sont également rendus sur les lieux.

Pour le moment, on ignore l'origine de l'incendie.