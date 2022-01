Matinée glaciale dans une école de Woluwe-Saint-Lambert à cause des mesures covid: "Je pense au froid et pas à écouter le cours"

C'est la matinée la plus froide de la semaine dans le centre du pays. Il faisait -1° à 8h à Bruxelles. Dans une école de Woluwe-Saint-Lambert, on s'attend donc à une nouvelle journée compliquée.

Malgré le froid de ce jeudi matin, dans les écoles, il faut ventiler, aérer, ouvrir les fenêtres des classes. Ces mesures anti-covid sont obligatoires mais quand il fait si froid, c'est loin d'être évident.

À l'école Sacré-Coeur du Linthout à Woluwe-Saint-Lambert en région bruxelloise, des élèves expliquent qu'ils gardent leur pull. "J'ai un peu froid mais je m'y habitue', confie une adolescente. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. "Ils ouvrent la fenêtre et comme je suis juste à côté, je reçois tout le froid", indique un élève. "Je mets ma veste mais je pense au froid et pas à écouter le cours." Un professeur confirme que certains élèves sont plus frileux que d'autres. "Même sans ouvrir la fenêtre, j'ai de toute façons des petites demandes concernant le froid", dit-il. "C'est un peu de bienveillance et on y arrive."



Les élèves vont devoir s'habituer à ces basses températures matinales car elles devraient perdurer durant plusieurs jours.