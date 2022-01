Obligation vaccinale: Paul Magnette y est favorable et évoque des sanctions pour ceux qui refuseraient

Se dirige-t-on vers une obligation de vaccination en Belgique? Et si oui, quelles sanctions pour ceux qui refuseraient? Un débat sur cette question sera organisé prochainement au parlement. Le président du PS Paul Magnette s'est exprimé favorablement à cette mesure, pour les adultes, au micro de Fabrice Grosfilley dans l'invité de la Matinale de Bel RTL. Il a également évoqué des sanctions possibles.

Le sujet de l'obligation vaccinale revient plus que jamais sur la table. Paul Magnette, le président du Parti Socialiste, y est favorable. "A titre personnel et au nom du parti, je pense qu'on doit défendre la vaccination maximale", dit-il, interrogé par Fabrice Grosfilley. "Ce n'est pas une solution miracle mais toutes les personnes vaccinées ont moins de risques d'attraper la maladie ou de développer des formes graves." Paul Magnette est donc favorable à l'obligation vaccinale, mais uniquement pour les adultes et pas pour les enfants.



Mais quelles sanctions alors pour ceux qui refuseraient malgré tout le vaccin? "Je suis contre les sanctions qui passent par les moyens financiers des gens comme au Québec", affirme Paul Magnette. "Mais on pourrait par exemple dire que les gens qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas voyager ou ne peuvent pas avoir accès à certains loisirs."



Le président du PS affirme également qu'il ne faut pas stigmatiser les gens qui se posent des questions sur la vaccination "car certaines ont de bonnes raisons comme des maladies neurologiques. Donc il faudra établir des dérogations."