Argentine: deux policiers sauvent une fillette en détresse respiratoire (vidéo)

La scène s’est déroulée dimanche dans les rues de San Miguel, dans la province de Buenos Aires. Deux agents de police ont entendu une femme crier dans la rue alors qu'il patrouillaient. Sa fille était inerte dans ses bras et ne respirait plus. Les deux agents ont emmené la petite fille de 18 mois aux urgences et procédé en chemin à une réanimation cardio-respiratoire.

"Nous voulions aider le nourrisson", explique Maria Laura Pagani, agent de police. "Mon collègue a essayé d'informer les services d'ambulances que nous venions avec une urgence pédiatrique. Sur le chemin, j'ai essayé de réanimer la fille."

Sur le chemin de l'hôpital, la petite petite-fille s'est remise à respirer. La rapidité des policiers a sans doute été déterminante. Ils ont été salués comme des héros.