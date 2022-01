+11% en un an: explosion des prix des appartements à la mer

Un appartement à la mer coûtait en 2021 en moyenne 11,3% de plus qu'en 2020, selon une étude réalisée par la société immobilière ERA et l'université d'Anvers. Il s'agit de la plus forte hausse depuis le lancement de ce baromètre en 2005.

Pour le CEO d'ERA, Johan Krijgsman, la Côte belge était déjà prisée et la pandémie a encore renforcé son attrait. La demande a également été soutenue par la perspective d'une hausse des droits d'enregistrement pour les secondes résidences au 1er janvier 2022. Nombreux sont les acquéreurs qui ont voulu acheter leur bien avant 2022. Comme l'offre est restée la même, les prix ont augmenté. Les appartements à la mer changent également plus rapidement de mains qu'avant. Au-delà de ce segment, ERA constate que les prix immobiliers en général ont fortement augmenté en Flandre, de 8,5% par rapport à 2020.