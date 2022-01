Sauvetage incroyable: ce pilote américain a évité 3 fois la mort en quelques secondes (vidéo)

Aux Etats-Unis, un pilote septuagénaire a dû effectuer un atterrissage d'urgence. A bord d'un avion de tourisme, il s'est posé en plein milieu d'un passage à niveau. Grâce au courage des policiers, il a évité la mort de justesse.

Ce pilote américain a évité la mort de justesse trois fois en quelques secondes. Des images qui font froid dans le dos, digne d'un film d'action. La scène s'est déroulée ce dimanche tout près d'Hollywood. À Los Angeles, un pilote d'avion de tourisme a atterrit en catastrophe pile sur un passage à niveau. Des policiers héroïques ont réussi à extirpé le pilote blessé du cockpit juste avant que l'appareil ne soit déchiqueté par le passage d'un train. Il s'en faudra de peu pour qu'un débris ne lui tombe dessus.

La police de Los Angeles a diffusé sur Twitter la vidéo du sauvetage enregistrée via la caméra embarquée d'un des agents. D'après leurs informations, le monomoteur a subi une perte de propulsion alors qu'il décollait d'un aérodrome voisin. "Quand on m'a montré la vidéo, j'ai vu à quel point mes officiers avaient gardé leur sang-froid surtout quand le train déboulait sur eux. Ils ont pris la décision de sauver le pilote sans réfléchir. Ils ont fait un travail incroyable", raconte le capitaine Christopher Zine de la police de Los Angeles.

Le septuagénaire qui se trouvait aux commandes a alors été forcé d'atterrir en urgence, se posant alors au premier endroit possible et s'immobilisant totalement sur les rails d'un chemin de fer.

Sur la vidéo de la police, on peut voir des agents se presser d'extirper du cockpit le pilote, le visage en sang et visiblement sonné par le coup. Les policiers ont tout juste le temps de le traîner à l'écart que, à peine quelques secondes plus tard, un train lancé à pleine vitesse vient percuter l'avion, faisant voler les débris tout autour.