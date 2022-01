Le nouveau ministre wallon du Budget a prêté serment devant le parlement régional

(Belga) Adrien Dolimont (MR), le nouveau ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, a prêté serment, jeudi après-midi, devant le parlement wallon réuni en séance plénière.

Il succède à ce poste à Jean-Luc Crucke, qui a de son côté retrouvé les rangs parlementaires avant sa nomination probable à la Cour constitutionnelle à la fin de l'été. Contesté par les députés régionaux de son propre parti en fin d'année dernière à la suite de son projet de décret pour un impôt plus juste, Jean-Luc Crucke a annoncé sa démission lundi, estimant notamment ne plus être en ligne avec les orientations du MR. Le lendemain, le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, a présenté son successeur. Âgé de 33 ans, Adrien Dolimont était jusqu'à présent échevin des Finances et président du CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Après sa prestation de serment, ce dernier est attendu au cabinet du ministre du Budget pour une passation de pouvoir officielle. (Belga)