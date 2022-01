"D'ici 2025, ça concernera un tiers des citoyens": comment bien vieillir?

Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ, Agence pour une Vie de Qualité, était l'invitée du RTLINFO Bienvenue. Elle a parlé du vieillissement de la population. "D'ici 2025, ça va concerner un tiers des citoyens".

L'agence épaule des communes à devenir "amies des ainés". Même si les localités organisent des choses pour les seniors, ces activités ne sont pas forcément efficaces, estime-t-elle. "On est acteur de notre vie, quelque soit notre âge. Et pour les seniors c'est valable aussi (...) ce sont les ainés qui doivent décider ce qu'ils ont envie de faire".

Si la commune organise un club de bridge alors qu'ils ont envie de danser le tango, ça sera "peine perdue", dit-elle. Elle précise que l'idée est vraiment que "les seniors s'impliquent dans les décisions communales, mais aussi pour les activités ou les aménagements".

Il existe plusieurs obstacles à une vie épanouie comme l'isolement et les questions de mobilité. Concernant l'isolement, le covid a renforcé le sentiment de solitude. "On parlait d'utiliser les réseaux sociaux, ce qui n'est quand même pas le mieux. Des études disent que pour bien vivre, il faut avoir cinq interactions sociales par jour. Et donc c'était compliqué".

L'agence a lancé un appel à projets pour inciter les communes et CPAS à créer des endroits communautaires afin de pouvoir développer des activités. Mais des choses qui ne sont pas imposées, mais décidées et organisées par les seniors.

Rencontrer de nouvelles personnes n'est pas toujours facile. "Mais il y a plein de petits clubs, plein de petits ateliers pour tout âge", conseille Lara Kotlar. Ce qui se fait beaucoup maintenant, "ce sont les rencontres intergénérationnelles".