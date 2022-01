Pour la troisième fois consécutive, le carnaval de Tilff est annulé: "On n'avait pas envie de dépenser l'argent inutilement"

La saison des carnavals approche mais les annulations s'enchaînent un peu partout en Wallonie à cause des règles sanitaires. C'est le cas du carnaval de Tilff.

La saison des carnavals anime toujours la commune de Tilff. Lors de cet événement, le public découvre plusieurs groupes folkloriques. Toutefois, depuis les inondations, ils ont perdu leur matériel. C'est notamment le cas des "Big Metallic", un groupe spécialisé dans le recyclage des canettes et domicilié au bord de l'Ourthe. Leur char doit désormais être réparé mais le groupe n'a pas encore trouvé l'énergie nécessaire pour le faire. "Il faut bouger le char, il faut bouger la canette hors du champ parce qu'il faut refaire tout le plancher, il est tout pourri et alors il faut refaire toute la structure, refaire tous les costumes", explique Alain Crahay, trésorier du groupe folklorique "Big Metallic". Au moins deux autres groupes folkloriques ont également perdu leur matériel.

La remise en état pourra finalement attendre vu que le carnaval de Tilff est annulé pour la troisième fois consécutive. "C'est vrai que faire la fête à Tilff, ça aurait remis un peu du baume au coeur mais on pense aussi à toutes les personnes sinistrées qui ne sont toujours pas chez elles", précise Valérie Lallemand, présidente de l'ASBL "Folklore Tilffois".

Deux ans plus tôt, les organisateurs avaient dépensé 26 000 euros pour installer des écrans géants et des podiums mais la situation sanitaire a contraint les organisateurs à annuler l'évènement. "On n'avait pas envie de dépenser encore de l'argent inutilement si de nouveau on est bloqué à cause du Codeco", souligne Valérie Lallemand.

Trois ans sans carnaval est difficile à accepter pour les groupes folkloriques. "On va réparer et on ne va rien faire. Tous les carnavals sont annulés partout donc on ne serait rien faire. On verra bien s'il y a des festivités autre part", rétorque le trésorier du groupe "Big Metallic". A Tilff, le comité envisage d'organiser quand même un petit événement à taille réduite si les prochains comités de concertation le permet.