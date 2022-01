Gérard Lenorman présente son nouvel album, qu'il a mis 20 ans à préparer: il en chante un extrait sur le plateau

Gérard Lenorman était l’invité du RTLINFO Avec Vous pour assurer la promotion de son dernier album "Le goût du bonheur". Un album qu’il a pris tout son temps à préparer. "Près de 20 ans", a-t-il précisé. L’artiste a justifié sa longue absence par la nécessité de "sortir un album parfait".



"Je suis très chiant. Je ne peux lâcher la moindre faute dans ce que j’ai écrit, a expliqué Gérard Lenorman. Je ne suis pas un rapide mais par contre ce que j’offre, c’est le meilleur de ce que j’ai pu faire".

Gérard Lenorman a notamment évoqué une chanson bouleversante pour lui, appelée "Maman", et écrite par Serge Lama. "On a hésité longtemps à nous déclarer officiellement ‘enfant d’une maman’", a-t-il confié.



Puis, Gérard Lenorman a entonné sur notre plateau une chanson écrite par Vianney, avec lequel il entretient une certaine complicité. "C’est un génie ce garçon. On s’entend très bien et à chaque fois c’est magique", s'est-il réjoui . "Il a une âme indiscutablement parfaite".