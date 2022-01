Nouveau casting pour participer au clip de Stromae à Bruxelles: 200 figurants, de 17 à 77 ans recherchés

Après le casting lancé ce mardi 11 et ce mercredi 12 pour recruter les danseurs/danseuses pour le prochain clip de Stromae, la production de l’artiste organise un nouveau casting à Bruxelles. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de performer mais de figurer dans le prochain clip du chanteur Belge. La production recherche ainsi 200 figurants, des femmes, des hommes, entre 17 et 77 ans, tous styles et toutes origines, précise l'annonce du casting.