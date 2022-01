Coronavirus - L'OMS approuve deux traitements contre le Covid-19

(Belga) L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a rendu un avis favorable pour deux nouveaux traitements contre le Covid-19, le baricitinib et le sotrovimab.

Le baricitinib, utilisé jusqu'à présent pour le traitement des rhumatismes, est fortement recommandé en combinaison avec des corticoïdes pour les personnes gravement atteintes par le Covid-19, est-il expliqué dans un avis de l'OMS publié dans la revue médicale The BMJ. Cette forte recommandation se base sur des données indiquant que cette combinaison améliore les chances de survie et réduit le besoin d'une assistance respiratoire. Les spécialistes de l'OMS soulignent également que le baricitinib fonctionne de la même manière que les inhibiteurs d'interleukin-6, qui ont déjà reçu un avis positif de l'organisation. Le choix entre les deux traitements doit se faire en fonction de leur coût et disponibilité. L'OMS ne recommande pas d'utiliser les deux médicaments en même temps. Par ailleurs, l'OMS recommande aussi l'utilisation de l'anticorps monoclonal sotrovimab, pour les patients qui ne sont pas gravement atteints. Il est plutôt préconisé pour les personnes risquant davantage d'être hospitalisées du fait de leur infection au Covid-19. L'OMS avait déjà donné par le passé son approbation à l'anticorps monoclonal casirivimab-imdevimab. Les nouvelles recommandations sont basées sur sept études menées auprès de 4.000 patients contaminés par le coronavirus. (Belga)