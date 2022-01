Une grève éclate chez Europa Mercedes: les travailleurs demandent des garanties d'emploi

Ce vendredi, vous êtes plusieurs à nous avoir signalé une grève chez Mercedes Europa, via le bouton orange Alertez-nous.

A travers un communiqué de presse, la CNE (Centrale Nationale des Employés) a expliqué les raisons de ce piquet de grève qui a commencé ce jeudi.

"Dans un cadre très instable, tant pour le secteur que pour l’entreprise, les travailleurs réclament une garantie d’emploi et de revenu. La seule réponse de l’employeur est l’envoi d’huissiers !

"L’ensemble des garages Mercedes présents en Belgique sont en vente. Dans ce cadre, beaucoup de travailleurs sont transférés au sein du plus grand garage, le garage Europa situé à Woluwe-Saint-Lambert. La crainte est grande que ce rassemblement amène à une restructuration qui ne dit pas son nom", explique le communiqué.

Les travailleurs craignent pour leurs emplois et ils demandent à la direction un engagement sur leur sécurité d'emploi.

"Des garanties d’emploi et de revenu sont nécessaires. La direction, plutôt que de répondre à ces demandes légitimes, se défaussent sur les futurs acheteurs ou sur la maison-mère en Allemagne. De ce fait, ils ne prennent aucune responsabilité et laissent les nombreux travailleurs dans un flou intenable".

"Plutôt que de rencontrer les travailleurs, la direction a préféré envoyer les huissiers pour tenter de casser le mouvement. Ils semblent plus se soucier de leur réputation au sein du groupe Mercedes à l’international que du sort des travailleurs".

Les travailleurs demandent des solutions claires et rapides et qui doivent s'inscrire dans la durée pour rencontrer ces sécurités d'emploi et de revenu.