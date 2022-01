Une policière sauve un bébé qui était en train de s’étouffer: "Je me suis mise à la place de la mère" (vidéo)

Un sauvetage dramatique à San Miguel, une ville du Grand Buenos Aires, capitale de l'Argentine. La scène a été entièrement filmée par la caméra du tableau de bord de la voiture de deux policiers, Laura Pagani et Diego Carrizo. Alma, 15 mois, s'étouffait devant sa mère, désemparée, assise sur le siège arrière de la voiture.

Tandis que l'officier Carrizo conduisait le plus vite possible vers l'hôpital le plus proche, sa collègue, l'agent Laura Pagani, s'employait à réanimer le bébé qui était en train de convulser et respirait à peine. Après 93 secondes en apnée, l'enfant s'est remis à respirer. "Ces deux minutes ont duré une éternité. Mon collègue a conduit comme jamais auparavant", a raconté la policière.



"J'ai oublié que j'étais une policière. Je me suis mise à la place de la mère. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis mise à pleurer", a-t-elle confié.



Une fois qu'Alma respirait à nouveau, la policière s'est attachée à calmer sa mère. Arrivés à l'hôpital Larcade, les médecins ont réussi à stabiliser la petite patiente, qui a pu ressortir le soir même.