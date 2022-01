Record de fréquentation pour Train World en 2021, avec plus de 150.000 visiteurs

(Belga) Le musée du train à Schaerbeek a vu un nombre record de visiteurs défiler dans ses allées l'an dernier, malgré les mesures imposées par la crise sanitaire. Plus de 151.000 personnes ont visité Train World.

Trois expositions temporaires majeures ont rythmé l'année 2021: "Choco Loco", "De Pékin à Hankou: une aventure belge en Chine" et "Orient-Express. Mythique. Luxueux. Belge!". Cette dernière reste accessible jusqu'au 17 avril. "Un programme tout aussi riche et varié sera proposé en 2022, avec notamment une toute nouvelle exposition temporaire intitulée 'Royals and Trains', à découvrir à partir du 10 mai 2022", expliquent les responsables dans un communiqué. Depuis son ouverture en septembre 2015, le musée a permis à plus de 850.000 personnes de revivre l'histoire des chemins de fer en Belgique. Des pièces prestigieuses des collections de la SNCB y sont exposées en permanence au travers d'une scénographie interactive, élaborée par le dessinateur François Schuiten en collaboration avec ExpoDuo et le Patrimoine historique de la SNCB. (Belga)