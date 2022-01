Météo: voici les prévisions pour ce week-end et les prochains jours

La journée de samedi débutera sous les nuages bas et localement dans le brouillard parfois givrant, sauf en Haute Belgique, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, les nuages se briseront et le soleil fera de belles apparitions avec par moments quelques voiles de nuages élevés. La grisaille pourrait éventuellement persister sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 2 et 7 degrés.



La nuit prochaine, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest, mais le temps devrait encore rester généralement sec. Du brouillard givrant pourra encore se former en Ardenne. Les températures redescendront entre -3 et +2 degrés.

Dimanche, une zone de précipitations affaiblie arrivera depuis le littoral. Malgré quelques éclaircies, les nuages bas seront prédominants et parfois porteurs d'un peu de pluie. Dans les Hautes Fagnes, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 1 ou 2 degrés en Haute Belgique et 7 ou 8 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest-nord-ouest. Il faiblira en soirée. En début de semaine, grisaille et pluies seront encore au menu, mais laisseront place de temps à autre à quelques éclaircies.

Lundi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec, au sud du sillon Sambre et Meuse, quelques faibles pluies ou bruines. Ensuite, de larges éclaircies se développeront depuis le nord. Elles atteindront le sud du pays dans le courant de l'après-midi, même si les nuages bas pourraient être tenaces dans les Hautes Fagnes. Les maxima resteront compris entre 1 et 8 degrés.

Mardi, la journée débutera sous les nuages bas. Quelques éclaircies feront ensuite leur apparition, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront proches de 3 ou 4 degrés dans le centre du pays.

Mercredi, les nuages domineront et quelques averses s'infiltreront sur le pays à partir de la Mer du Nord. Les maxima seront proches de 7 degrés dans le centre du pays.

Jeudi et vendredi, les nuages resteront dominants malgré quelques apparitions du soleil. Quelques averses, éventuellement hivernales en Ardenne, se produiront également par endroits. Maxima proches de 5 degrés dans le centre du pays.