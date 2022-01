Eruption au Tonga: le tsunami atteint le Japon, possibles vagues de trois mètres

(Belga) Un tsunami a atteint samedi soir tard le Japon où l'agence météorologique nationale a mis en garde contre de possibles vagues de trois mètres de haut, après l'éruption vendredi d'un volcan dans l'archipel des Tonga.

L'agence a précisé qu'une vague de 1,20 mètre avait atteint l'île méridionale d'Amami Oshima vers 23H55 locale (15H55 HB) samedi, avant que d'autres zones le long de la côte pacifique du Japon n'observent des vagues plus petites. Les côtes orientales de l'île la plus au nord du Japon, Hokkaido, ainsi que les régions de Kochi et Wakayama (sud-ouest) ont aussi enregistré une vague de 0,9 mètre de haut peu après minuit, a précisé l'agence météorologique. La télévision publique nationale NHK a basculé sur un programme spécial avec des directs depuis les villes portuaires concernées, appelant les habitants à évacuer en hauteur, sans rien de très anormal sur les images diffusées. Lors d'un point presse télévisé vers minuit, l'agence météorologique japonaise a indiqué qu'elle avait détecté un changement dans la marée, plus haute d'environ 1 mètre après 23h00 locales, déclenchant une alerte au tsunami. "Nous appelons les habitants à réagir", a déclaré un responsable lors de ce point presse. (Belga)