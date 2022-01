Prévisions météo: des précipitations hivernales possibles sur les hauteurs ce dimanche

La nébulosité sera abondante dimanche avec quelques périodes de pluie, qui se décaleront vers l'est en cours de journée. Sur les hauteurs, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).



En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 1 degré en Ardenne et 8 degrés à la mer. Le vent modéré de sud-ouest virera à l'ouest-nord-ouest au littoral. Dimanche soir et durant la nuit, les nuages bas resteront prédominants en haute Belgique et pourraient encore laisser s'échapper quelques faibles précipitations localement. Du brouillard se formera aussi en plusieurs endroits. En Basse et Moyenne Belgique, des éclaircies se développeront dans un premier temps, avant la formation de brume, de bancs de brouillard et de champs nuageux plus tard dans la nuit. Les minima se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes et +6 degrés à la côte, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Demain lundi, la journée débutera sous la grisaille en de nombreux endroits, avec de la brume ou du brouillard. Sur l'Ardenne, le Condroz et la Lorraine belge, les nuages laisseront parfois encore échapper quelques faibles pluies ou bruines (éventuellement mêlées à quelques flocons en Hautes-Fagnes). La région côtière bénéficiera par contre rapidement de larges éclaircies; celles-ci s'étendront à l'ouest et, en partie, au centre du pays l'après-midi. Les maxima se situeront entre 1 et 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 5 et 8 degrés ailleurs, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Mardi matin, il faudra composer avec du brouillard (givrant) répandu et pouvant être dense. En cours de journée, la nébulosité restera souvent abondante et le temps généralement sec. Les maxima seront compris entre 1 et 6 degrés. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur sud à sud-ouest.

Mercredi, les nuages prédomineront et quelques précipitations toucheront notre pays à partir du nord. Les maxima seront compris entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 degrés dans la région côtière. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, avant de virer au secteur nord-ouest.

Jeudi et vendredi, nous serons sous l'influence de courants maritimes instables, d'origine polaire, en provenance de la Mer du Nord. Le ciel sera alors changeant (ou parfois très nuageux) avec des averses de pluie et éventuellement de grésil ou de neige fondante. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les averses seront généralement sous forme de neige et une accumulation de quelques cm y sera possible. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés en bord de mer.