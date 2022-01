Une femme décède après avoir été poussée sur les rails du métro à New York

(Belga) Une femme est décédée après avoir été poussée sur les rails du métro de New York par un homme, rapportent les médias américains dimanche.

Un homme s'est approché d'une femme de 40 ans qui attendait le métro à Times Square, au centre-ville samedi matin. Il l'a poussée sur les rails juste au moment où un métro approchait, a rapporté le New York Times. La femme a été percutée et est décédée. L'attaque semble aléatoire. L'agresseur est un homme de 61 ans qui souffre de troubles mentaux et qui est peut-être sans-abri. Il a déjà eu affaire à la justice dans le passé. La victime était d'origine asiatique. Le journal souligne qu'il y a eu une forte augmentation des actes de haine contre les Asiatiques depuis le début de la pandémie de coronavirus. Cependant, selon la police, rien n'indique que la femme ait été agressée en raison de son origine. L'histoire n'est pas sans rappeler l'incident de vendredi soir à la station de métro Rogier à Bruxelles. Un homme a également poussé une femme sur les rails à l'arrivée d'une rame. Le conducteur du métro a pu freiner à temps et la femme n'a subi que des blessures mineures. L'agresseur a été arrêté. (Belga)