Adrien Dolimont, le nouveau ministre wallon du Budget, est-il la "marionnette" de Bouchez ?

C’était la surprise du "chef" Georges-Louis Bouchez. Lundi dernier, le président du Mouvement Réformateur a annoncé le départ précipité de Jean-Luc Crucke du poste de ministre wallon du Budget. Et c’est Adrien Dolimont, 33 ans, de Ham-sur-Heure Nalinnes, échevin des finances de sa commune, qui a été choisi. Depuis sa nomination, certains internautes sur Facebook ont fait part de leur scepticisme. Certains disent déjà qu’Adrien Dolimont est "la marionnette" de Georges-Louis Bouchez. D’autres s’étonnent de le voir au poste de ministre wallon du Budget: "Je n’ai pas voté pour ce monsieur qui va maintenant nous imposer sa politique", écrit un certain Cédric.

Alors Adrien Dolimont est-il la "marionnette" de Georges-Louis Bouchez ? Réponse de l’intéressé, invité sur le plateau de ‘C’est pas tous les jours dimanche’ :

"Pas du tout. J’aime le répéter, je suis Adrien Dolimont, je suis l’homme de personne. On apprendra à me connaitre. J’ai été désigné - en tout cas j’ose l’espérer – sur base de mon CV et de mon expérience professionnelle et politique."

Adrien Dolimont a tenu à remercier "grandement" Georges-Louis Bouchez pour sa confiance. "C’est un moment important de ma vie. Je suis prêt à endosser ce défi."

Parcours politique

Adrien Dolimont, 33 ans, est détenteur d'un doctorat en ingénierie mécanique. Petit-fils de l'ancien bourgmestre d'Ham-sur-Heure Nalinnes, Marcel Nicaise, il est rapidement entré dans l'arène politique en devenant à ses 18 ans, en 2006, échevin de la Jeunesse. Pour les élections communales de 2018, il avait finalement été désigné chef de file plutôt que tête de liste MR, et un accord passé avec le bourgmestre Yves Binon devait lui assurer l'écharpe maïorale en fin de législature. Il n'en sera rien, Yves Binon ayant mangé sa parole.

Adrien Dolimont (MR), le nouveau ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, a prêté serment, jeudi après-midi, devant le parlement wallon réuni en séance plénière.