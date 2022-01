Vincent et Christophe nettoient des scènes de décès: "On arrive dans des endroits où les gens sont délaissés"

Immersion aux côtés des nettoyeurs de l'extrême. Une équipe de RTL info a suivi une entreprise spécialisée qui intervient notamment sur des scènes de décès ou des logements totalement insalubres. Ils doivent avoir le cœur bien accroché. Ce dimanche, ils ont nettoyé l’appartement d’une personne dont le corps est resté sur place plusieurs semaines et qui vivait dans des conditions extrêmes.

Attention certaines images du reportage en haut de l'article peuvent heurter.

Marchienne-Au-Pont, à Charleroi. C'est dans une habitation située dans l'entité qu'à même le sol, le corps sans vie d’un homme d’une cinquantaine d’année est resté pendant 4 semaines. Vincent et Christophe ont été mandatés par le propriétaire pour tout nettoyer et désinfecter. "Oh misère", s'exclame l'un des deux en découvrant l'endroit. "Eh bien de la crasse, il y en a", poursuit-il.



Vincent Leroy est le gérant de l'entreprise de nettoyage spécialisée. Il distille d'emblée quelques instructions à Christophe. Le locataire qui vivait avec des chats était victime du syndrome de Diogène, c’est-à-dire qu’il accumulait une quantité impressionnante de déchets. Deux chats, sans vie, sont même découverts sous le canapé. Vincent Leroy: "On m'avait averti que le locataire avait des animaux domestiques, mais le propriétaire pensait qu'ils s'étaient enfuis. (…) Quand il arrive des choses comme celle-ci (ndlr: décès du locataire), ce sont des gens isolés. La plupart du temps, ils ont des animaux domestiques. Quand la personne décède, il n'y a personne qui s'en rend compte. Les animaux sont bloqués sur place avec le propriétaire décédé."

Nous faisons cela à la place des familles, afin qu'elles n'aient pas à le faire

En évacuant les chats l’équipe découvre de la vermine. Et là c’est Christophe qui va intervenir. Il détaille: "Mon travail est désinfecter et de 'dé-insectiser' tout ce qui est mouche, vers, puces de lit, etc."

Vincent fait ce métier qu’il a appris sur le tas depuis deux ans. Il va d’abord évacuer tous les déchets dans des grands sacs puis les meubles avant de tout désinfecter. Ce qui le choque le plus souvent, ce n’est pas l’état des habitations mais les situations des personnes. "On arrive dans des endroits où les gens sont délaissés, sont seuls. Ils vivent dans la détresse."

Après l'élimination des déchets, il faut désormais tenter d’éliminer les traces laissées par le corps à l'aide d'un mélange de désinfectant et de dégraissant. Un nettoyage difficile, mais une aide précieuse pour les familles ou propriétaires de biens. "Nous faisons cela à la place des familles, afin qu'elles n'aient pas à le faire."

Lorsque le nettoyage sera fini, Christophe va propulser dans l’air un puissant désinfectant. Dernière étape avant que cet appartement soit rénové et à nouveau proposé à la location.