Liège: des professeurs d'une Haute Ecole en grève reportent un examen... à la semaine de congés!

De nombreux étudiants du département des Sciences de la motricité de la Haute école de la Province de Liège ont appuyé sur le bouton orange "Alertez-Nous" pour nous signaler que leur examen de ce lundi était reporté. La raison de ce report est la suivante: plusieurs enseignants du département seront en grève aujourd'hui.

Les étudiants qui nous ont contactés se disent totalement "déstabilisés". Coline qui est élève en première année, explique que cette grève a complètement bouleversé son programme de révisions: "Je trouve cela vraiment inadmissible. Mes camarades et moi-même; on était vraiment bouleversés. On ne savait plus où donner de la tête. On était tous très choqués, très énervés. On trouve tous que c'est vraiment injuste", nous explique la jeune femme.

Du côté des professeurs, on se dit "désolés" du désagrément occasionné mais, ils justifient ce changement de planning en martelant que "la grève est essentielle pour garantir aux étudiants un enseignement décent".

Comme le justifie Philippe Naime, Secrétaire du sous-secteur Province, CGSP Liège Enseignement: "Les étudiants n'ont pas l'encadrement qu'ils méritent. L'encadrement tel que prévu par le décret. Nous avons informé notre direction générale. Pour le moment, nous n'avons pas eu de réponse positive à nos demandes".

Des accusations que la Directrice-Présidente de la Haute école, Annick Lapierre, rejettent: "Toutes ces concertations vont continuer à différents niveaux de la hiérarchie de notre école, et de l'enseignement provincial et de la province."

La direction estime avoir fait les efforts nécessaires.

Les élèves annoncent un rassemblement lundi à 13h30 devant l'école de kiné, sur le campus du Barbou.

Pire encore, l'examen en question est reporté au 31 janvier, soit en plein dans leur "semaine blanche", semaine de repos pour laquelle nombre d'entre eux avait déjà prévu de partir.