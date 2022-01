Emploi : à Bruxelles, la prime Phoenix est prolongée jusqu'en juin prochain

(Belga) Face à la persistance de la crise sanitaire, la prime Phoenix.brussels qui devait arriver à échéance le 31 décembre dernier, a été prolongée jusqu'au 30 juin prochain, a annoncé lundi le cabinet du ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI).

Cette prime permet aux employeurs qui engagent des Bruxellois nouvellement inscrits chez Actiris de bénéficier d'un soutien financier. Vu le maintien du chômage temporaire et du droit passerelle pendant le 1er trimestre 2022, Bernard Clerfayt a décidé de la prolonger de six mois. "Le chômage temporaire et le droit passerelle ont jusqu'à présent agi comme des mesures de protection pour les travailleurs. Mais dès que celles-ci prendront fin, le risque de voir débarquer de nombreux nouveaux chercheurs d'emploi est grand. C'est là que la prime Phoenix prend tout son sens et permet de rendre les Bruxellois plus attractifs aux yeux des employeurs. J'espère maintenant que le nom donné à cette prime ne résonnera pas comme un mauvais présage et qu'il ne faudra pas à nouveau la faire renaître", a souligné le ministre régional. Concrètement, tous les Bruxellois inscrits chez Actiris avant le 30 juin 2022 et qui concluent un contrat de travail avant le 30 septembre 2022, feront bénéficier leur futur employeur d'une prime de 800 euros par mois pendant 6 mois. Les jeunes de moins de 30 ans ayant au minimum un diplôme du secondaire supérieur ainsi que les artistes bénéficieront pour leur part d'une aide mensuelle de 500 euros. (Belga)