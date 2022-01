Les mystérieuses raisons qui auraient poussé ce couple de policiers à se suicider à 2 jours d'intervalle

Nous vous révélions cette histoire dramatique qui a fait la une des journaux américains en ce début d'année 2022. Le soir du réveillon du Nouvel An, quelques minutes avant minuit, le député du bureau du shérif du Comté de St Lucie (dans l'état de Floride aux Etats-Unis), Clayton Osteen, 24 ans fait une tentative de suicide. Il y survit. Son corps est transporté à l'hôpital, mais après avoir rencontré les médecins, sa famille prend la décision de le retirer de l'assistance respiratoire. Il décède le 2 janvier.

Deux jours plus tard, le 4 janvier, sa compagne, Victoria Pacheco, jeune maman d'un petit bébé âgé de 6 semaines, également policière dans le même commissariat se suicide à son tour, laissant leur bébé orphelin.

Les funérailles des 2 policiers, Clayton Osteen et Victoria Pacheco ont eu lieu samedi dernier et pour leur entourage c'est toujours l'incompréhension. Les deux jeunes gens n'ont révélé aucun signe extérieur du tourment qui les a conduits à se suicider à quelques jours d'intervalle.

La mort tragique du couple qui a laissé un enfant orphelin, âgé de 6 semaines, a été un véritable “choc'' pour leurs familles et leurs collègues.

Le shérif du comté de Sainte-Lucie, Ken Mascara, a révélé que les deux jeunes officiers exceptionnels avaient subi des évaluations psychologiques approfondies avant d'être finalement sélectionnés pour leurs rôles exigeants.

Un examen approfondi du travail de son département et des procédures de protection sociale n'a pas pu dévoiler que leurs santés mentales étaient fragilisées.

Les nouveaux parents ont été inhumés côte à côte dans des cercueils recouverts du drapeau américain.

Le shérif Mascara a révélé qu'il avait vu quatre officiers mourir au cours de ses 22 dernières années à ces postes plein de responsabilités, mais a admis que "les deux pertes récentes des adjoints Osteen et Pacheco, ont probablement été les plus choquantes pour moi".

Il a expliqué s'être immédiatement remis en question lorsque les drames se sont produits. "La première pensée que j'ai eue quand j'ai reçu l'appel et qu'on m'a dit qu'il s'agissait d'un suicide, a été - ai-je raté quelque chose?".

"Est-ce que notre agence a raté quelque chose? Aurions-nous pu mettre quelque chose en place pour empêcher qu'une telle situation ne se produise?"

"Et après avoir passé en revue les faits de cet incident tragique, après avoir passé en revue toutes nos politiques, tous nos protocoles, je peux certainement vous dire que rien ne nous a échappé".

Le shérif Mascara a également détaillé que la naissance récente de leur enfant aurait pu causer une situation de stress. "Jayce, leur petit garçon, est née le 21 novembre 2021 et ils étaient tous les deux ravis de fonder une famille. Il y a eu une certaine présomption que le bébé a causé du stress. Ceux d'entre nous qui ont des enfants, savent que les bébés peuvent causer du stress. Il y a des changements dans les habitudes de sommeil, les activités quotidiennes, des changements dans vos responsabilités. Mais nous pensons, et tous leurs amis et leur famille le pensent aussi, qu'il y avait un stress normal chez Osteen et Pacheco."

Selon le Daily Mail, le frère de Victoria Pacheco a recueilli l'enfant. Il est déjà lui-même père de deux enfants.

Selon la grand-mère de la jeune femme, cette histoire s'apparente à "celle de Roméo et Juliette. Ils étaient tellement amoureux qu'ils sont partis ensemble".