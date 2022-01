L'angoissante dernière publication sur Instagram d'une expatriée sur l'île de Tonga: "Quelques silences inquiétants"

C'est une publication obsédante postée il y a 3 jours sur Instagram par une expatriée britannique qui va rester longtemps dans l'esprit collectif. Angela Glover, 50 ans, une publicitaire de Londres qui a déménagé aux Tonga en 2015 avec son mari tatoueur James, a téléchargé sur Instagram une image d'un coucher de soleil de couleur rouge vif, prise quelques heures après l'éruption volcanique mais avant le tsunami.

"Je ne plaisante pas, c'est le coucher de soleil aujourd'hui après l'explosion du volcan la nuit dernière. Nous avons été sous alerte au tsunami aujourd'hui, tout va bien. Quelques houles, quelques silences inquiétants, un vent ou deux, puis le silence, une immobilité soudaine, des orages électriques...", a-t-elle décrit.

La femme a ensuite rassuré ses amis et ses abonnés leur disant qu'elle n'avait pas peur...

Mais voilà, quelques heures plus tard, un tsunami a frappé l'île. Angela a été vue pour la dernière fois par son mari James alors que le couple s'accrochait à un arbre pour se protéger lorsque la vague a frappé leurs terres. Alors que James a réussi à rester accroché à l'arbre, Angela a lâché sa prise et a été emportée avec quatre des cinq chiens du couple, a révélé son frère Nick au Daily Mail, qui ne nourrit plus beaucoup d'espoir de la retrouver vivante.

"Les secouristes ont depuis localisé l'un des chiens mais n'ont encore trouvé aucun signe d'Angela", a expliqué Nick affirmant que les espoirs de la retrouver vivante s'amenuisent d'heures en heures.

"Cela fait 48 heures qu'elle a été vue pour la dernière fois. Non, je n'ai plus beaucoup d'espoir", a-t-il déclaré aux médias néo-zélandais. "Je pense qu'on va retrouver son corps plutôt que de la retrouver vivante. Mais j'espère encore, c'est tout ce que je peux faire."

Le volcan sous-marin Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai est entré en éruption samedi soir heure locale (samedi matin GMT) provoquant des vagues de tsunami qui ont traversé le Pacifique et recouvert les îles environnantes d'épaisses cendres.

Décrivant Angela comme "une fille géniale et amusante" qui était "agréable à côtoyer", Nick a révélé qu'elle avait travaillé dans la publicité à Londres avant de déménager par amour aux Tonga avec James en 2015, où elle a commencé à travailler pour une association caritative pour les animaux. James était tatoueur et possédait un studio sur l'île.