Les maraudeurs dotés de nouveaux uniformes à Mons, dans un but bien précis: "Nous allons être beaucoup plus identifiables"

Les 16 travailleurs sociaux ont reçu des vêtements et des sacs à dos portant le nouveau logo de l'Escale. Le but est d'être plus identifiable et plus efficace vis-à-vis des sans-abris, des commerçants et des forces de l'ordre.

Avant d'entamer leur maraude ce matin, Arnaud et Charline enfilent leur nouvelle veste. Le logo imaginé par l'équipe est symbolique, une boussole.

Les nouveaux uniformes ont un but bien précis... "Au niveau des commerçants, nous allons être beaucoup plus identifiables. Mais également au niveau de la population. Les citoyens vont nous identifier. Maintenant, dans les personnes en difficulté ça va nous permettre aussi d’avoir une accroche avec des nouvelles personnes", raconte Charline Jacob, éducatrice.



Une meilleure reconnaissance vis-à-vis des forces de l'ordre aussi. En 2020, les agents de l'Escale ont pu entrer en contact avec 178 personnes précarisées. Le nouvel équipement devrait donc renforcer leur visibilité et leur efficacité sur le terrain.



