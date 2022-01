Modave: 1 hectare de pelouses calcaires rénové pour restaurer la végétation d'autrefois

Natagora espère aussi ramener sur le site des espèces animales devenues rares comme des lézards de muraille ou des coronelles lisses.

À Modave, un important chantier est en cours dans la réserve naturelle des Adrets de Romont. Depuis le 10 janvier, la pelleteuse nettoie la zone… L’objectif est de restaurer un hectare de pelouses calcaires ensevelies sous la végétation. L’asbl en charge du chantier n’a qu’un souhait : "Essayer de revenir à une situation d’autrefois où par le passé, il y avait très peu d’arbres sur ces versants en calcaire. Il y avait vraiment une végétation de milieu ouvert, de pelouse calcaire avec une région riche en espèces assez rare", raconte Frédéric Degrave, chargé de mission chez Natagora.

Orchidées et rosiers sauvages poussaient ici, ce qui attiraient des lézards de murailles et des petites couleuvres. Tout ce biotope pourra donc bientôt se redéployer. Le chantier qui s’élève à 30.000 euros est financé par l’Europe et la région wallonne.