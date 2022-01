Durbuy: la piscine de Bohon devrait être rénovée pour la rentrée

Le liner du grand bassin sera remplacé par une cuve en inox. La grande piscine et la pataugeoire seront aussi séparées pour mieux gérer la température de l'eau.

La piscine de Bohon est fermée depuis le premier confinement et les amateurs de natation devront encore patienter... La piscine de Bohon va subir d'importants travaux de rénovation. Le chantier débute ce lundi. L'ancien revêtement du bassin est abîmé, ce qui causait des fuites. Sans parler de l'état du liner, posé il y a 10 ans. Le projet donnera un nouveau visage à la piscine, à commencer par la configuration du petit et du grand bassin.

"Ils seront séparés. Ils ne seront plus communicants. Ce qui nous permettra de faire une grosse économie d'énergie (...) On va travailler avec une cuve inox pour le grand bassin, et ça c'est pour pouvoir faire également de grosses économies au niveau de la pérennité dans le temps", raconte Bernard Jadin, directeur du centre omnisports de Bohon.

Pas d'inox en revanche pour la pataugeoire. Les anciens rochers disparaîtront, tout comme le jacuzzi. D'autres travaux, de toiture et d'isolation notamment, sont envisagés pour plus tard. Le chantier, évalué à 1 million et demi d'euros, devrait s'achever pour la rentrée prochaine.