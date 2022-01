Ukraine: le parquet demande une caution de 30 millions d'euros pour Porochenko

(Belga) Le parquet ukrainien a demandé lundi au tribunal d'autoriser l'arrestation de l'ex-président Petro Porochenko, un milliardaire soupçonné de "haute trahison", ou de lui imposer une caution d'environ 30 millions d'euros.

Les enquêteurs l'accusent d'avoir travaillé avec le richissime magnat prorusse Viktor Medvedtchouk, proche du président Vladimir Poutine, pour faciliter l'achat de charbon à des entreprises situées dans l'est de l'Ukraine, aux mains des séparatistes prorusses qui sont en guerre contre Kiev. Petro Porochenko rejette ces accusations. Pendant l'audience, un représentant du parquet a demandé une caution d'un milliard de hryvnias (environ 30 millions d'euros) ainsi que le port d'un bracelet électronique en échange de son maintien en liberté. Autrement, il sera placé en détention provisoire. Le parquet a également demandé au tribunal d'obliger M. Porochenko à ne pas quitter Kiev sans le feu vert de ses enquêteurs et à rendre son passeport afin de l'empêcher de quitter le pays. Un des avocats de l'ex-président a demandé le maintien en liberté de l'ex-président et principal rival du chef de l'Etat, Volodymyr Zelensky. Petro Porochenko est rentré dans son pays dans la matinée après un mois d'absence. Il a aussitôt comparu devant le tribunal Petchersky dans le centre-ville qui doit décider s'il y a lieu de le placer en détention provisoire. (Belga)