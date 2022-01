Un individu profère des menaces à l'encontre d'une école à Nivelles: un dispositif déployé, "les élèves et enseignants sont en sécurité"

Plusieurs parents d'école nous ont transmis leurs inquiétudes via le bouton orange Alertez-nous. Ce lundi, ils ont reçu une communication de l'IPET de Nivelles les informant "qu’une menace pouvant porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes présentes dans l’école avait été communiquée via les réseaux sociaux".

Tanguy Stuckens, Président du Collège provincial, nous confirme l'information. "De récentes menaces ont été proférées par un individu sur les réseaux sociaux à l'encontre de l'IPET de Nivelles. Comme toute menace, elles sont prises au sérieux et surveillées de près par les autorités judiciaires et la police de Nivelles qui veille à intercepter l'individu et permettre à l'école de continuer de travailler en toute sécurité", souligne-t-il.

On ignore le dispositif mis en place par les autorités pour organiser la sécurité des élèves. "Les cours ont pu être maintenus de manière sereine", résume Tanguy Stuckens. Avant d'ajouter : "La menace est sous contrôle. L'ensemble de nos élèves et de nos enseignants sont en sécurité. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça".

Le Président du Collège provincial rappelle qu'une ligne du Centre de Prévoyance Médico-Sociale est accessible et qu'une psychologue est présente. "Nous sommes à disposition des personnes qui pourraient avoir des difficultés ou qui seraient inquiètes la manière dont cela peut se passer", assure Tanguy Stuckens.