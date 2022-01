Les parlementaires wallons alertés concernant les licences d'exportation d'armes

(Belga) Les parlementaires wallons ont auditionné lundi Amnesty International, la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie, la Ligue des droits humains et Vredesactie concernant les licences d'exportation d'armes accordées par la Région wallonne.

Cette audition faisait suite à une pétition ayant obtenu plus de mille signatures sur le site internet du Parlement wallon. Celle-ci demandait une plus grande transparence concernant les procédures d'octroi des licences d'armes. "Nous voulons faire part de toutes nos inquiétudes concernant l'opacité qu'entretient le gouvernement wallon sur le commerce des armes wallonnes, particulièrement les procédures d'octroi de licences d'exportation", ont expliqué les différentes organisations à la base de la pétition. En outre, ces dernières demandent que les décisions d'octroi (ou de refus) des licences soient rendues publiques. Elles exigent également que les données fournies dans les rapports du gouvernement wallon soient uniformisées avec celles dont dispose la douane. Enfin, elles estiment que la fréquence à laquelle ces rapports sont publiés doit être augmentée, comme c'est le cas dans plusieurs pays et régions d'Europe. Cela, afin de permettre "un contrôle parlementaire et public plus efficace et démocratique". (Belga)