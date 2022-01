Dean, 4 ans, est porté disparu depuis 6 jours: son ravisseur présumé a été interpellé, l'enfant reste introuvable

Le Parquet a lancé un avis de recherche pour tenter de retrouver un homme de 34 ans et un enfant de 4 ans. La mère du petit garçon déclare qu'elle avait déjà confié son fils au trentenaire par le passé et qu'elle avait toute confiance en lui. Ils n'ont plus donné aucun signe de vie depuis mercredi dernier.

"Au revoir, maman. Tu vas me manquer". Tels sont les derniers mots du petit Dean, 4 ans, avant de disparaître. Le petit garçon est aujourd’hui recherché en Flandre et dans tout le pays. Sa maman lance un appel au ravisseur présumé. "Je sais que mon fils est entre de bonnes mains et j’espère qu’il le ramènera à la maison. Même s’il le dépose devant la porte, et s’enfuit, je m’en fous. Je veux juste qu’il ramène mon petit garçon à la maison", confie-t-elle. Dave De Kock, 34 ans, a été vu pour la dernière fois avec l’enfant. D'abord porté disparu, il a finalement été interpellé aux Pays-Bas, a annoncé ce lundi soir le parquet de Flandre orientale. L'enfant n'a pour l'instant pas encore été retrouvé. Je lui faisais entièrement confiance Dean et lui se connaissent très bien. "Je lui faisais entièrement confiance. Il était très bien avec les enfants. Il s’en était déjà occupé. Ils sont restés avec lui du mercredi au jeudi matin. Les enfants étaient toujours très contents de le revoir et l'admiraient même", explique la mère de famille. Dave devait déposer l’enfant chez ses grands-parents jeudi dernier mais il n’y est jamais allé. Il aurait emmené l’enfant dans un voiture grise. Une dispute avec sa petite amie serait à l’origine de cet acte inexpliqué. Un avis de recherche avait dès lors été lancé pour disparition inquiétante. Dave mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les yeux verts, des cheveux blond foncé courts et une barbe. Dean mesure 1m02. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleu foncé avec des rayures rouges. Toute personne disposant d’informations est priée de contacter la police au 0800/30.800.