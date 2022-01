Que sait-on sur Dave De Kock, ravisseur présumé d'un enfant de 4 ans en Flandre?

Dave De Kock, le trentenaire qui était porté disparu avec un enfant de quatre ans, Dean Verberckmoes, a été interpellé aux Pays-Bas, annonce lundi soir le parquet de Flandre orientale confirmant une information de la police néerlandaise. L'enfant n'a pour l'instant pas encore été retrouvé.



Tous deux avaient été vus pour la dernière fois mercredi matin à Saint-Nicolas. Dave De Kock, à qui la mère avait confié la garde ce jour-là, devait ramener le garçon chez ses grands-parents le lendemain, mais ne l'a pas fait. La mère a signalé la disparition à la police au cours du week-end. Un avis de recherche a dès lors été lancé pour disparition inquiétante.

Condamné en 2010

Dave De Kock avait été condamné en février 2010 par le tribunal correctionnel de Turnhout à 10 ans de prison pour des faits de maltraitance envers un enfant ayant provoqué la mort d'un bambin de deux ans. "Il a purgé sa peine qui a pris fin en décembre 2018", a précisé le parquet.

La police et le parquet avaient toutefois demandé dimanche soir de ne pas évoquer le passif judiciaire de l'individu afin de ne pas le contrarier.

Les recherches se sont concentrées lundi sur les Pays-Bas. Un hélicoptère a notamment scruté les environs de Vlissingen en Zélande ainsi que plusieurs patrouilles de Sprang-Capelle dans la province du Brabant-septentrional.

L'homme a finalement pu être interpellé à Meerkerk dans la commune de Vijfheerenlanden dans la province d'Utrecht. Il a été interpellé vers 14h15, a indiqué la police de Tilbourg, sur la base d'un signalement. "Il était seul. Il avait laissé sa voiture près d'une entreprise à Gorinchem. La voiture a été retrouvée et sécurisée. L'enfant n'a pas encore été retrouvé. L'audition du suspect n'a pour l'instant pas permis de le localiser. Une alerte Amber a été lancée et les polices néerlandaises et belges travaillent en étroite collaboration."

D'importants moyens de recherche déployés

Avec la diffusion de cette alerte Amber, la police néerlandaise demande aux citoyens de "rechercher à l'échelle nationale et régionale un enfant disparu qui est en danger de mort".

Tout indice peut être communiqué au numéro 0800-6070. "Dean mesure environ 1 mètre 02 et est de corpulence moyenne. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleu foncé avec des lignes rouges", selon l'avis de recherche également diffusé en Belgique.

Le parquet de Flandre orientale confirme l'interpellation du trentenaire, mais ne peut donner plus d'informations à l'heure actuelle. Les polices néerlandaise et belge continuent de collaborer pour retrouver l'enfant.

L'enquête doit encore indiquer précisément si des tiers ont été impliqués dans l'enlèvement. On ne sait pas encore pourquoi M. De Kock s'est rendu aux Pays-Bas et ce qui est arrivé au garçon.

L'homme se serait disputé en Belgique avec sa petite amie, qui était également copine avec la mère, et aurait ensuite emmené l'enfant à Anvers. La mère a déclaré qu'elle savait qu'il avait fait de la prison, mais pas pour quels délits, et que si elle avait su, elle n'aurait jamais confié l'enfant au suspect.