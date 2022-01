Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Le nombre de cas continue son augmentation et désormais, plus d'une personne sur trois testée est positive. Parallèlement, si les hospitalisations augmentent légèrement, le nombre de personnes aux soins intensifs et le nombre de décès continuent de diminuer.

Entre le 8 et le 14 janvier, 26.908 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 33% de plus que la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés ce matin par l'Institut de santé publique Sciensano. L'incidence de ces 14 derniers jours s'élève quant à elle à 2.868 nouveaux cas pour 100.000 habitants. VARIANTS Sur la moyenne des 7 derniers jours, le variant Omicron représente 89,5% des contaminations (+17,1%), contre 8,3% pour le variant Delta (-18,8%) et 2,2% pour d’autres variants non-identifiés internationalement. Les variants Alpha, Beta et Gamma sont toujours à 0%. TAUX REPRODUCTEUR (Rt) Le taux de reproduction (Rt) s'établissait à 1,1 le 17 janvier. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'. TESTS 87.026,4 tests en moyenne ont été effectués chaque jour entre le 8 et le 14 janvier (+10%), pour un taux de positivité de 33% (+6,8%). VACCINS 5.870.764 personnes ont reçu une 3ème dose dite "booster", soit 51% de la population. Le taux de personnes ayant reçu le booster varie fortement : 58% en Flandre, 45% en Wallonie, 45% en Communauté germanophone et 28% à Bruxelles. 8.834.701 personnes ont reçu la première salve de vaccination complète (2 doses), soit 77% de la population. Le taux de vaccination totale varie aussi entre les différentes régions du pays : 81% en Flandre, 72% en Wallonie, 68% en Communauté germanophone et 60% à Bruxelles. HOSPITALISATIONS Nouvelles hospitalisations: 205,1 par jour en moyenne entre le 11 et le 17 janvier (+13%) Sorties: 244,6 par jour en moyenne sur la même période (+20%) Total: 2323 lits étaient occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 le 17 janvier (+18%), dont 396 en soins intensifs (-10%) et 217 sous respirateur (-11%) DÉCÈS Entre le 8 et le 14 janvier, près de 21 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-14%). Tous ces chiffres sont livrés tôt le matin, ils sont susceptibles d'évoluer en cours de journée avec l'arrivée de données plus complètes pour la journée d'hier et les jours qui précèdent.