Pourquoi BNP Paribas Fortis plafonne désormais ses comptes épargne?

BNP Paribas a annoncé hier fixer une limite supérieure, une sorte de plafond, à ses comptes épargnes. Désormais, le compte d'épargne de la première banque belge sera plafonné à un montant de 250.000€ et ce à partir du mois d'avril. Une décision qui s'applique aussi aux livrets d'épargne des deux filiales du groupe BNP Paribas, à savoir Hello Bank! et Fintro.

Quelles en sont les raisons ?

La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne : pour stimuler l’économie, la consommation et les investissement des ménages et entreprises, la BCE a mis en place des pénalités pour les banques qui thésaurisent l’épargne … et donc aussi les clients qui laissent dormir cette épargne sans la réinjecter dans l’économie pour faire tourner celle-ci. Résultat : des taux d’intérêts au plancher, mais aussi des taux d’intérêts négatifs. Et cet argent qui dort finit donc par coûter de l’argent aux banques.

Pourquoi ?

En Belgique, la loi impose aux banques de verser un taux d'intérêt minimum de 0,01% et une prime de fidélité d'au moins 0,10% sur les montants placés sur les comptes d'épargne réglementés. Alors que lorsque que la banque dépose ces montants à la Banque Centrale Européenne, elle reçoit des taux zéro, voire négatifs. Bref ces comptes, surtout avec de gros montants, deviennent un coût pour la banque.

Combien de clients seront touchés par cette mesure ?

Très peu de clients. BNP Paribas considère que moins d’1% de clients sont concernés, mais ne dit pas quelles sont les sommes totales en jeu.

BNP Paribas ne fait qu’imiter les autres banques belges



Je vous en ai régulièrement parlé ces derniers mois. Triodos a décidé de retirer le statut réglementé de ses comptes d’épargne et de ramener leur taux d'intérêt à 0%. ING Belgique plafonne aussi ses comptes d'épargne à 250.000€ et applique même un taux de -0,5% à ses comptes non réglementés sur le montant qui dépasse cette somme de 250.000€. Et les comptes professionnels subissent le même type de politique.

Autre mesure chez BNP Paribas Fortis -et finalement assez logique- c’est celle d’empêcher les épargnants d’avoir plusieurs comptes d’épargne réglementés, ce qui leur permettrait d’échapper au plafond. Cela ne s’appliquera pas aux comptes ouverts avant l’annonce d’hier.

Est-ce que les banques gagnent de l’argent avec ces taux négatifs ?

Oui parce que certaines épargnants ne peuvent ou ne veulent pas risquer leur argent dans des placements plus risqués. Ils paient donc pour que la banque garde leur argent. Et cela peut rapporter en effet.

Interrogé au parlement fédéral, le ministre des Finances a estimé que les banques ont ponctionné 86 millions d’euros en 2020 et 79 millions d’euros au premier semestre l’année passée sur ces pénalités pour gros dépôts.

Alors ne fantasmons pas, ces montants pèsent peu dans les bénéfices correspondants du secteur bancaire, entre 2% et 2,5% des bénéfices nets du secteur pour ces périodes.

Conclusion



Soit le gros épargnant va continuer à payer pour son épargne qui dort, soit il doit se risquer à placer son argent dans des produits d’investissement.