Etats-Unis et Canada frappés par une tempête hivernale, des milliers de vols annulés

L'est des Etats-Unis et du Canada essuyait encore lundi une tempête hivernale d'envergure, avec d'importantes chutes de neige conduisant à l'annulation de milliers de vols, et plaçant certaines provinces canadiennes sous le coup d'une alerte au blizzard.

De nombreux foyers américains parmi les 120.000 qui ont connu une coupure de courant lundi après-midi en bénéficiaient de nouveau dans la soirée du lundi, selon le site PowerOutage.us. Plus de 1.700 vols domestiques et internationaux ont été annulés lundi soir, en plus des 3.000 de la veille, selon le site de suivi des vols FlightAware. De larges zones des provinces du Québec et de l'Ontario au Canada ont été placées en alerte blizzard selon le site d'information météo du gouvernement canadien. A Toronto, jusqu'à 60 cm de neige est attendu, a tweeté Anthony Farnell, météorologue en chef de la chaîne de télévision canadienne Global News. Le maire de Toronto John Tory a déclenché une règle d'urgence lui permettant d'empêcher les voitures de se garer dans certaines zones le temps de déneiger, selon un communiqué publié sur le site de la ville. De nombreuses écoles ont fermé leurs portes au Québec et dans le sud de l'Ontario, y compris dans la région de Toronto. Les cinq cliniques de vaccination gérées par la ville de près de trois millions d'habitants ont également suspendu leurs opérations pour la journée. Chez le voisin américain, "la tempête hivernale d'envergure qui a sévi sur le tiers Est du pays va doucement se réduire aujourd'hui", a affirmé le National Weather Service (NWS), service météorologique national, dans un tweet lundi matin. "Cependant, des effets majeurs dus à la neige, à la glace, au vent, et à une submersion côtière vont persister à travers une large zone", a poursuivi le NWS. L'avertissement de tempête hivernale reste en vigueur à travers sept Etats, de la Caroline du Nord dans le sud-est du pays, au Maine situé dans l'extrême nord-est.