"Tout est prêt pour accueillir la première parturiente": voici la maternité flambant neuve de Marche-Famenne

En province de Luxembourg, un déménagement pas comme les autres s'est opéré à la maternité de l'hôpital Vivalia de Marche-en-Famenne.

Léonie a été le premier bébé accueilli dans la nouvelle maternité. C'est là que la petite famille va passer la suite de son séjour. "C'est beau, c'est clair, il y a beaucoup plus de lumière", note la jeune maman. "C'est assez spacieux, c'est du neuf et ça sent le neuf, ajoute le papa, et je pense qu'on va être très bien ici".

C'est en effet dans l'ancienne aile que le nourrisson est venu au monde : le dernier accouchement après 30 ans de service.

"Elle devait naître 10 jours plus tard donc je devais accoucher dans la nouvelle aile, mais voilà, c'était bien comme ça aussi", raconte Clémence Voz, la maman de Léonie.

S'en est suivi le déménagement des premières jumelles : nées avec 2 mois d'avance, Adèle et Léna vont profiter d'une nouvelle chambre. Une dizaine de patientes ont été progressivement transférées vers la nouvelle aile du bâtiment dans le courant de la journée. Pour garantir la continuité du service, les équipes sont dédoublés.

"D'ailleurs, il y a une maman de l'autre côté sur le point d'accoucher, ou je ne sais pas où elle en est parce que je suis sur le site ici, avec une sage-femme qui s'en occupe de l'autre côté et puis c'est elle qui viendra à nos côtés", explique la sage-femme en chef, Anne Batter.

Moins de lits mais une salle d'accouchement en plus

Les séjours étant plus courts, la nouvelle maternité compte 3 lits en moins que l'ancienne : 17 contre une vingtaine précédemment. En revanche, il y a une salle d'accouchement supplémentaire.

"Cette salle est prête pour accueillir la première parturiente (NDLR: femme en train d'accoucher) dès qu'elle arrivera en travail chez nous", explique Bénédicte Nanan, sage-femme.

Ces mamans pourront profiter de nouveaux équipements comme une baignoire de dilatation où il est possible d'accoucher.

L'an dernier, 588 bébés sont nés à Marche-en-Famenne, c'est 40 de plus que l'année précédente.

La réorganisation de l'offre hospitalière dans la province

Inaugurée en septembre dernier, la nouvelle aile de l'hôpital de Marche, le B6, comprend également un plateau de consultations centralisées, de nouvelles unités de soins, ainsi qu'un plateau technique et logistique.

Son aménagement s'inscrit dans le cadre d'un plan directeur général pour le site marchois, dont les prochaines étapes comprendront la construction d'un nouveau bloc opératoire, un nouvel accueil et un nouveau parking.

Ce déploiement du site hospitalier marchois est l'un des volets du projet Vivalia 2025, qui prévoit la réorganisation de l'offre hospitalière en province du Luxembourg autour de deux sites, celui de Marche et le futur CHR d'Houdemont.