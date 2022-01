"Un grand saut sans parachute": Laetitia Casta de retour au théâtre

"La scène est vraiment un endroit où l'on se jette": pour son retour au théâtre, Laetitia Casta se lance à corps perdu dans un seul en scène où elle incarne la pianiste virtuose Clara Haskil, mais aussi une vingtaine d'autres personnages.

A chaque fois, jouer sur scène représente pour elle "un grand saut sans parachute", affirme à l'AFP la comédienne, à l'affiche dans "Prélude et Fugue", au Théâtre du Rond-Point à Paris.

Et "quand on atterrit à la fin d'une pièce, on ressent comme la fin d'un merveilleux voyage. Cet état-là est une sorte de transe partagée avec les spectateurs. C'est très fort", ajoute la comédienne qui partira en tournée en France, en Suisse et en Grèce.

"Dès mes débuts au théâtre avec +Ondine+ de Jean Giraudoux en 2004, j'ai découvert cette relation si particulière avec le public. La scène est vraiment un endroit où l'on se jette. Le cinéma ne permet pas ce dialogue avec les spectateurs", souligne-t-elle.

Laetitia Casta a fait ses débuts à l'adolescence comme mannequin avant de se révéler en actrice reconnue, enrôlée par les plus grands réalisateurs dont Raoul Ruiz et Patrice Leconte. Outre Ondine, elle avait joué dans "Elle t'attend" de Florian Zeller (2008), dramaturge français devenu mondialement reconnu et oscarisé pour son film "The Father", et dans "Scènes de la vie conjugale" (2017) d'Ingmar Bergman, mise en scène par Safy Nebbou. C'est aussi ce dernier qui met en scène "Prélude et Fugue", une pièce de Serge Kribus.

Accompagnée par quelques interludes au piano, la comédienne raconte à la première personne la vie de la pianiste roumaine et suisse (1895-1960) ainsi que les personnages qu'elle a rencontrés sur sa route.

- Des rôles "rares" -

Au lever de rideau, Laetitia Casta gît sur scène. La pianiste vient de se blesser grièvement en tombant dans les escaliers d'une gare à Bruxelles. Le temps de son agonie, Clara Haskil passe en revue son existence, de sa naissance à son triomphe international chèrement gagné.

"Après une rencontre fortuite dans une boutique, une éditrice de la revue +L'Avant-Scène+ m'a proposée cette pièce. Je l'ai lue et j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai été touchée par Clara Haskil, sa détermination et ce qu'elle était", raconte Laetitia Casta.

"J'aime quand les rôles ont des choses importantes à raconter, qui ont du sens et me font grandir. Je reçois beaucoup de propositions mais ces beaux rôles sont rares", ajoute-t-elle.

Muse des grands couturiers, immortalisée en "Marianne" de l'an 2000, Laetitia Casta entend "garder de l'humour par rapport" à son statut d'icône populaire.

"A mes débuts, on m'a dit que je n'étais pas dans les normes de ce que devait être un mannequin... Après, on m'a dit le contraire... Je ne crois pas tout ce qu'on raconte", dit-elle.

Après un court-métrage présenté à Cannes en 2016, Laetitia Casta s'est attelée à un documentaire dont elle ne veut rien dire "tant qu'il n'est pas terminé".

"C'est agréable de raconter des choses autrement. M'attaquer un jour à un long-métrage, c'est une autre histoire", précise l'actrice qui sera le 23 février à l'affiche de "Selon la police", de Frédéric Videau.

Laetitia Casta, vue récemment sur grand écran comme maîtresse de Guillaume Canet dans "Lui" et épouse de Louis Garrel (son mari à la ville) dans "La croisade", va démarrer au printemps le tournage du "Bonheur c'est pour demain", l'histoire d'un amour impossible avec un détenu de longue peine.