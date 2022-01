Cette jeune conductrice sous licence conduit la nuit: l'inspecteur Bertrand Caroy tente de la raisonner

"Voilà mademoiselle, je viens de prendre contact avec le procureur du Roi pour lui signaler que vous ne respectez pas les modalités de la conduite sous licence et votre véhicule va être immobilisé...", informe l’inspecteur Bertrand Caroy, responsable du service circulation de la zone de police boraine, à une jeune conductrice.

Ce soir à 19h50 dans l'émission Enquêtes, le célèbre policier va effectuer ce contrôle étonnant et irresponsable. Cette jeune femme qui n'a pas encore décroché son permis et qui est actuellement sous licence n'a pas hésité à prendre le volant en pleine nuit pour aller rechercher son petit ami, incapable de prendre le volant parce qu'il a trop bu. Un acte d'amour qui va lui coûter cher.

Et le policier de tenter de raisonner cette conductrice: "Faut vous poser les bonnes questions Mademoiselle. On est en pleine campagne bBb, et on ne va pas que vous demander de seulement souffler si on vous arrête, on va aussi contrôler vos documents. Et rouler sous licence la nuit, c'est grave si vous ne respectez pas les règles..."

