Une habitante de Ham-sur-Heure offre les fleurs invendues aux personnes âgées bénéficiaires du CPAS

A Ham-sur-Heure, une habitante distribue des fleurs aux personnes âgées bénéficiaires du CPAS. L'objectif est de briser la solitude et l'isolement.

En cette période de fêtes, le sentiment de solitude peut être plus vif encore pour les personnes seules et âgées. Et cette longue période de pandémie ne fait malheureusement que le renforcer.

Afin de briser cet isolement, une habitante de Ham-sur-Heure-Nalinnes, a eu l'idée d'utiliser les invendus d'une fleuriste de l'entité, "Angieflore", pour composer des montages de fleurs. Ensuite, elle a proposé au CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes de distribuer les compositions florales à ses bénéficiaires âgés et isolés. Ayant à cœur d'être toujours aux côtés de la population, le CPAS a évidemment répondu présent : "je trouve ça stupide de jeter ces fleurs, donc on remercie cette citoyenne parce qu'elle a eu une très belle initiative" nous a dit Emmanuelle Levis, éducatrice au CPAS d'Ham-sur-Heure.

L'ambition de rompre la solitude et l'isolement semble porter ses fruits, l'initiative est particulièrement appréciée par ces personnes âgées, comme Eugène : "c'est très agréable de ne pas se sentir seul dans la vie, que les gens vous gens entoure et pensent à vous".

Depuis mi-décembre, avec les invendus récupérés, elle a confectionné une soixantaine de compositions florales. D’ici la fin du mois, elle devrait en avoir réalisé entre 80 et 90 en tout.

Tous les fleuristes de l'entité "Angieflore" sont les bienvenus, et chacun peut apporter sa contribution à cette initiative solidaire.