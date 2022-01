Brussels Airlines prévoit une saison estivale avec 85 destinations

(Belga) La compagnie aérienne Brussels Airlines, filiale de Lufthansa, prévoit une saison estivale avec 85 destinations dont certaines nouvelles par rapport à 2021 comme Arecife (Lanzarote), Chania (Crète), Hurghada (Egypte), Mytilène (Lesbos), Samos, Marrakech (Maroc), Rabat (Maroc) et Munich, indique mardi Brussels Airlines.

"Les chiffres de réservation montrent clairement une grande volonté de voyager. Par rapport à l'été 2021, nous constatons également que les passagers recommencent à réserver plus longtemps à l'avance, surtout pour les périodes de vacances scolaires. L'Espagne, le Portugal, l'Italie et les îles grecques devraient être les destinations les plus populaires de l'été. C'est pourquoi nous sommes heureux d'ajouter les îles de Lesbos et Samos en Grèce à notre réseau, ainsi que Lanzarote et une seconde destination en Crète qui seront des valeurs ajoutées dans notre portefeuille de vacances", explique Jan Derycke, responsable du réseau et de la planification de Brussels Airlines. Sur le réseau intercontinental, Brussels Airlines relancera Conakry (Guinée) et Ouagadougou (Burkina Faso) en Afrique et reprendra ses vols vers Washington D.C. pendant la saison estivale. Au total, la compagnie aérienne belge propose 19 destinations long-courriers, dont 17 en Afrique sub-saharienne et deux aux Etats-Unis (New York et Washington). A partir du 27 mars, Brussels Airlines assurera pour la première fois des vols entre Bruxelles et Munich. (Belga)