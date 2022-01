La Pologne déclenche une alerte "préventive" contre le cyberterrorisme

(Belga) La Pologne a déclenché le premier niveau d'alerte - le plus faible - contre la menace terroriste dans le cyberespace, suite à des cyberattaques contre l'Ukraine, a annoncé mardi le ministère polonais de la Numérisation dans un communiqué.

"L'introduction du niveau ALFA-CRP est préventive - et est liée aux cyberattaques qui ont eu lieu en Ukraine ces derniers jours", a expliqué le ministère. Il s'agit du plus bas niveau d'alerte sur une échelle de quatre. Les mesures seront en vigueur jusqu'au 23 janvier. L'introduction de ce niveau d'alerte signifie que "l'administration publique est obligée de procéder à une surveillance accrue de la sécurité des systèmes téléinformatiques" afin d'éviter "une éventuelle violation de la sécurité des communications électroniques", a encore précisé le ministère. Ce niveau d'alerte avait été déclenché en Pologne pour la dernière fois au moment du Forum des Nations unies sur la gouvernance de l'internet, du 6 au 10 décembre à Katowice (sud). L'Ukraine a déclaré vendredi dernier avoir été frappée par une cyberattaque d'ampleur ayant visé plusieurs de ses ministères. Ce sabotage a été immédiatement condamné par l'Union européenne, en pleine séquence diplomatique tendue entre la Russie et les Occidentaux, qui craignent une invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Un sabotage informatique d'ampleur visant les infrastructures stratégiques ukrainiennes afin de désorganiser les autorités est l'un des scénarios évoqués comme pouvant être le signe avant-coureur d'une offensive militaire classique. (Belga)